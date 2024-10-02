Він закінчився достроково. Сіренко ефектно нокаутував американця вже у четвертому раунді, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога українця

Владислав мав перевагу з перших хвилин бою. Проте Кармак, який був андердогом, непогано працював в обороні та навіть епізодично перехоплював ініціативу, проводячи свої атаки.

В цілому ж, українець домінував у рингу та швидко відповідав на контрвипади суперника. Доля поєдинку вирішилася в четвертому раунді на ближній дистанції, коли Сіренко впевнено відзахищався та завдав серію сильних і точних ударів, від яких американець вже не оговтався.

Як Сіренко нокаутував Кармака: дивіться відео

До слова. Владислав Сіренко у 2024 році повернувся на ринг після великої паузи, яка тривала майже два з половиною роки. За цей час він провів у США три бої, кожен з яких виграв технічним нокаутом.

Зазначимо, що всього 29-річний киянин, який раніше підписав контракт з промоутерською компанією Френка Воррена, має у своєму активі 22 поєдинки на професійному рівні – всі перемоги, з них 19 нокаутом.