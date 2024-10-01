Збройний напад стався 30 вересня близько 16.50 за місцевим часом. Боксер стояв біля автомобіля, в якому сиділа його дівчина, повідомляє Boxing Scene з посиланням на Департамент поліції Лос-Анджелеса,

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Деталі вбивства

До пари під'їхав інший транспортний засіб, з якого вийшли двоє чоловіків. Вони відкрили прицільний вогонь по Майліку Бердсонгу.

Потерпілий побіг до свого будинку, коли двоє підозрюваних почали переслідувати його, продовжуючи стріляти,

– розповів поліціянт.

Боксер знепритомнів у під'їзді. Він був доставлений у найближчу лікарню, але врятувати життя спортсмену не вдалося. Майліку був лише 31 рік.

Згідно зі звітом поліції з тіла Бердсонга дістали сім куль. Підозрювані зникли з місця події на позашляховику. Наразі причини стрілянини невідомі, поліція розшукує вбивць.

Зазначимо, що 26 жовтня Майлік Бердсонг мав провести бій проти Гора Еріцяна. Всього протягом професійної кар'єри він провів 17 боїв, у яких здобув 15 перемог.