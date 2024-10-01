Попереду на нього очікує реванш із Тайсоном Ф'юрі. Після цього існує ймовірність, що українець повернеться у крузервейт, про що повідомляв на початку літа.

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Готовий до битви "двох Усиків"

Якщо це дійсно станеться, то про свою зацікавленість у битві проти Олександра Усика оголосив непереможний чемпіон світу за версією IBF у цій ваговій категорії австралієць Джей Опетая. В інтерв'ю talkSPORT він розповів, що хотів би в майбутньому побитися з українським боксером.

Я дуже поважаю Усика та хотів би з ним розділити ринг. Я бачив, як він перемагав на Олімпіаді в Лондоні. Я завжди був близьким до вершини та чекав своєї можливості. Я хотів би битися з таким бійцем, як Усик, і я відчуваю, що у мене є достатній стиль, щоб перемогти його,

– сказав Опетая.

Цікаво. Джей Опетая має прізвисько "Австралійський Усик". Його давно так називають через схожість стиля та габаритів з українцем.

Зазначимо, що австралійський чемпіон провів на професійному рівні 25 боїв. Він здобув усі перемоги, з яких 19 нокаутом.