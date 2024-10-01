Британський боєць Девід Прайс, який в аматорському боксі перемагав "Циганського короля", поділився думкою щодо найнезручнішого для них опонента. Він вважає, що таким беззаперечно є Даніель Дюбуа, повідомляє Boxing News.

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Упевненість британця зростає

За словами чинного експерта, "Динаміт" здатен дати пекельний бій головним зіркам хевівейту, у чому йому допоможе нещодавня перемога над Ентоні Джошуа.

"Дюбуа збирається влаштувати Усику та Ф’юрі пекло на рингу. Він схожий на одержимого, і бій з Усиком це довів. Олександр би не хотів знову битися з Дюбуа, він для українця ніби нічний кошмар.

Тайсон Ф’юрі? Одна річ, яку Ф’юрі не буде робити – це не буде пропускати стільки ударів від Дюбуа, скільки Ентоні, це точно, і те ж саме з Усиком. Але на реванш з Усиком Дюбуа вийде з більшою вірою, ніж на перший бій", – сказав Прайс.

До слова. Девід Прайс є бронзовим призером Олімпійських ігор-2008. Він закінчив кар'єру у 2019 році, провівши на професійному рівні 31 бій – 25 перемог, 6 поразок.

Нагадаємо, що раніше команда Даніеля Дюбуа називала пріоритетних суперників для свого боксера, першими у списку йдуть – Олександр Усик, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі.