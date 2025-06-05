Наразі вся боксерська спільнота обговорює майбутню битву. Осторонь не залишився й непереможний Теренс Кроуфорд, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Кому американець прогнозує перемогу

Чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі поділився прогнозом на реванш між зірковими супертяжами та пригадав їх перший поєдинок. Він упевнений, що тоді "Динаміт" дійсно завдав незаконного удару й рефері правильно вчинив, давши українцю час на відновлення.

Звичайно, що Усик переможе. У першому бою був удар нижче пояса, цього разу Олександр його знову поб'є,

– сказав Теренс.

Зазначимо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Наразі у вільному доступі ще є квитки на цю битву.

Довідка. У першому бою український чемпіон здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше прогноз на бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа дав британський боксер Джордж Гроувз.