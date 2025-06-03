Олександр Усик продовжує підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа. Український боксер зійдеться проти британця 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", повідомляє 24 Канал.

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Останні квитки на бій

Ще у квітні стартував продаж квитків на цей поєдинок. За перший тиждень було продано більше половини перепусток, але після цього продаж сповільнився. Наразі до бою залишається півтора місяці, а чимало квитків досі залишається у продажу.

Точна кількість невідома, проте майже на кожному секторі "Вемблі" залишаються місця у продажу. На початку травня повідомлялось по 65 тисяч проданих квитків. До прикладу, на бої Усика проти Ф'юрі перепустки розлітались за кілька тижні.

Ймовірно, це пов'язано із високою місткістю арени, адже на поєдинок можуть завітати до 90 тисяч вболівальників. Наразі мінімальна ціна становить 2765 гривень, тоді як найдорожчі перепустки оцінені аж у 329 тисяч.



Схема продажу квитків на бій Усик – Дюбуа / скріншот з сайту viagogo

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Нагадаємо, що переможець пари стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Усику наразі належать пояси WBA, WBC, WBO та IBO, тоді як Дюбуа є чемпіоном за версією IBF.

Боксери вже зустрічались між собою два роки тому у Вроцлаві. Тоді Даніель запам'ятався скандальним ударом українцю нижче пояса, проте Усик все одно переміг нокаутом у дев'ятому раунді.