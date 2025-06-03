Тепер українець, якому виповнилося 38 років і 136 днів, випередив легендарного Евандера Холіфілда. Це дозволило чинному володарю поясів WBA, WBC та WBO піднятися на сьоме місце, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

Читайте також Маленький боягуз, – Ф'юрі висловився про майбутній реванш Усика і Дюбуа

Усик наближається до потрапляння у топ-5

В десятці нижче нього перебувають також Коррі Сандерс (38 років 25 днів) і Ларі Голмс (37 років 322 дні). Попереду ж найближчим конкурентом є Леннокс Льюїс, якого український чемпіон гарантовано випередить уже наприкінці цього місяця (38 років, 157 днів).

Для того ж, щоб увірватися в топ-5 Олександру Усику треба буде перемогти Даніеля Дюбуа. Їх очне протистояння відбудеться 19 липня, а на кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу.

Топ-5 найстарших чемпіонів світу в історії хевівейту

Джордж Форман – 46 років 170 днів Віталій Кличко – 42 роки 150 днів Володимир Кличко – 39 років 248 днів Олєг Маскаєв – 39 років 6 днів Джерсі Волкотт – 38 років 236 днів

Цікаво. Першим чемпіоном світу в хевівейті став американець Джон Салліван. Він здобув цей статус 29 серпня 1885 року.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик взяв участь у лекції для школярів. Він звернувся до підлітків з важливим меседжем щодо роботи російських спецслужб.