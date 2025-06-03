Теперь украинец, которому исполнилось 38 лет и 136 дней, опередил легендарного Эвандера Холифилда. Это позволило действующему обладателю поясов WBA, WBC и WBO подняться на седьмое место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Усик приближается к попаданию в топ-5

В десятке ниже него находятся также Корри Сандерс (38 лет 25 дней) и Лари Холмс (37 лет 322 дня). Впереди же ближайшим конкурентом является Леннокс Льюис, которого украинский чемпион гарантированно опередит уже в конце этого месяца (38 лет, 157 дней).

Для того же, чтобы ворваться в топ-5 Александру Усику надо будет победить Даниэля Дюбуа. Их очное противостояние состоится 19 июля, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Топ-5 самых возрастных чемпионов мира в истории хевивейта

Джордж Форман – 46 лет 170 дней Виталий Кличко – 42 года 150 дней Владимир Кличко – 39 лет 248 дней Олег Маскаев – 39 лет 6 дней Джерси Уолкотт – 38 лет 236 дней

Интересно. Первым чемпионом мира в хевивейте стал американец Джон Салливан. Он завоевал этот статус 29 августа 1885 года.

Напомним, что накануне Александр Усик принял участие в лекции для школьников. Он обратился к подросткам с важным месседжем о работе российских спецслужб.