Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. В частности он вспомнил первое противостояние боксеров, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Какой прогноз дал Фьюри на реванш

"Цыганский король" считает, что Дюбуа проиграл и сдался в первом бою, потому что он – трус.

А когда ты сдался однажды, то будешь сдаваться всегда. Усик тоже сдался после удара в корпус и пять минут катался по полу, как маленький трус, а Дюбуа тогда сдался после джеба Усика. Это все факты,

– сказал Тайсон Фьюри.

Справка. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Напомним, что украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.