Об'єднаний чемпіон світу взяв участь в онлайн-уроці для школярів, яку організували СБУ та Нацполіція спільно з Міністерством освіти та науки. Під час лекції правоохоронці розповідали, як не потрапити "на гачок" російських спецслужб, які постійно намагаються втягнути дітей у злочинну діяльність.

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Що сказав Усик школярам щодо вербування ФСБ

На початку цього уроку до школярів звернувся, зокрема, й Олександр Усик. Він закликав молодь бути пильними та залишатися вірними своїй Батьківщині, повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі. Не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини. Бути крутим – це означає мати голову на плечах,

– сказав Усик.

Також Олександр порадив слухачам не замовчувати такі спроби росіян. Він закликав школярів повідомляти про це батькам, учителям або ж правоохоронцям, якщо незнайомці в соцмережах все ж таки намагаються схилити їх до незаконних дій.

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Важливо. У СБУ зазначили, що з початку 2025 року правоохоронці затримали вже понад 600 людей, які за завданням російських спецслужб займалися підпалами, диверсіями та терактами в Україні.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик готується до битви за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Вона відбудеться 19 липня в Лондоні.