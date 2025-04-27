Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення промоутерської компанії Queensberry.

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Коли буде бій Усик – Дюбуа

Так, бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні. Зустріч боксерів запланована на стадіоні "Вемблі".

Офіційне промо бою Усик – Дюбуа / фото Queensberry

ЗМІ повідомляли, що спочатку реванш між британцем та українцем планували провести 12 липня, однак зрештою бій перенесли.

Окрім цього тривалий час реванш з українцем був під питанням, оскільки Даніеля Дюбуа зобов'язали провести обов'язковий бій з Дереком Чісорою.

Довідка. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Українець поклав британця у дев'ятому раунді. Однак "Динаміт" не погоджується з поразкою через спірний, на його думку, момент. У п'ятому раунді Даніель Дюбуа пробив опоненту нижче пояса, через що Усик тривалий час приходив до тями. Зрештою рефері кваліфікував удар як "заборонений".

Раніше колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа.