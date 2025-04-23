Наразі його наступний суперник офіційно залишається невідомим. Проте інсайдери повідомляли, що ним стане Даніель Дюбуа та навіть оголосили дату цієї битви.

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Кому віддає перевагу Маккензі

Своєю думкою щодо цього протистояння поділився колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing. Британець заявив, що його земляк спрогресував після першого бою з українцем, проте не думає, що цього вистачить "Динаміту" для перемоги:

Ти не можеш провести 12-раундовий бій із Даніелем Дюбуа та не пропустити удар, не отримати шкоди. У Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він покращився для цього рівня?

Ексчемпіон спрогнозував, що Олександр Усик знову здобуде перемогу. На його думку, врешті-решт ніхто не зможе здолати українця до завершення кар'єри.

"Я вважаю, що він завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок.

Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я б хотів побачити, як він здолав би Усика, але я реально не бачу, як таке може статися", – сказав Маккензі.

До слова. Перший бій Усик – Дюбуа відбувся у серпні 2023 року в Польщі. Тоді українець нокаутував "Динаміта" в дев’ятому раунді.

Зазначимо, що також Дюк Маккензі назвав майбутнього суперника переможця цього реваншу.