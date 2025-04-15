Реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа відбудеться влітку. Він запланований на 12 липня на "Вемблі", пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Реванш Усика і Дюбуа

Після другого бою з Тайсоном Ф'юрі "Динаміт" кинув виклик українцю і закликав його зустрітися у реванші. Олександр Усик погодився на реванш.

Перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві.

Усик контролював більшу частину бою завдяки своїй техніці та швидкості. У п’ятому раунді виник суперечливий момент: Дюбуа завдав удару нижче пояса, який рефері Луїс Пабон визнав нелегальним. Це дало українцю кілька хвилин на відновлення. Деякі експерти вважають, що удар був на межі дозволеного, що спричинило масові дискусії після бою. ​

У дев’ятому раунді Усик завершив бій технічним нокаутом, зупинивши Дюбуа та зберігши свої чемпіонські пояси.

Після бою Даніель Дюбуа висловив бажання на реванш, вважаючи, що суперечливий момент у п’ятому раунді вплинув на результат.