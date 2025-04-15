Реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится летом. Он запланирован на 12 июля на "Уэмбли", пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Реванш Усика и Дюбуа

После второго боя с Тайсоном Фьюри «Динамит» бросил вызов украинцу и призвал его встретиться в реванше. Александр Усик согласился на реванш.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года на стадионе "Тарчинский Арен" во Вроцлаве.

Усик контролировал большую часть боя благодаря своей технике и скорости. В пятом раунде возник спорный момент: Дюбуа нанес удар ниже пояса, который рефери Луис Пабон признал нелегальным. Это дало украинцу несколько минут на восстановление. Некоторые эксперты считают, что удар был на грани дозволенного, что вызвало массовые дискуссии после боя.

В девятом раунде Усик завершил бой техническим нокаутом, остановив Дюбуа и сохранив свои чемпионские пояса.

После боя Даниэль Дюбуа выразил желание на реванш, считая, что спорный момент в пятом раунде повлиял на результат.