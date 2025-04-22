Минулого року Олександр Усик увійшов в історію боксу. Українець двічі здолав Тайсона Ф'юрі, завдяки чому став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

До теми Ексчемпіон світу назвав майбутнього суперника переможця бою Усик – Дюбуа

Сімейна милота

Крім того, 2024 рік подарував сім'ї Усика четверту дитину. На початку року народилась дівчинка, яку назвали Марія. Олександр бере активну участь у вихованні доньки.

Дружина боксера у себе в сторіз показала миле відео зі своїм чоловіком, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик. На ньому спортсмен годує Марію з ложечки.

Миле відео Усика з донькою:

Нагадаємо, що раніше у сім'ї Усиків народились сини Кирило та Михайло, а також донька Єлизавета. Наразі ж Олександр готується до потенційного бою проти Даніеля Дюбуа.

Читайте також Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику

Саме британцю належить пояс IBF, якого Усик позбувся минулого літа заради реваншу із Ф'юрі. Нагадаємо, що влітку 2023-го Олександр вже бився із Даніелем та нокаутував його у дев'ятому раунді.