В прошлом году Александр Усик вошел в историю бокса. Украинец дважды одолел Тайсона Фьюри, благодаря чему стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Семейная милота

Кроме того, 2024 год подарил семье Усика четвертого ребенка. В начале года родилась девочка, которую назвали Мария. Александр принимает активное участие в воспитании дочери.

Жена боксера у себя в сториз показала милое видео со своим мужем, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик. На нем спортсмен кормит Марию с ложечки.

Милое видео Усика с дочкой:

Напомним, что ранее в семье Усиков родились сыновья Кирилл и Михаил, а также дочь Елизавета. Сейчас же Александр готовится к потенциальному бою против Даниэля Дюбуа.

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Именно британцу принадлежит пояс IBF, которого Усик лишился прошлым летом ради реванша с Фьюри. Напомним, что летом 2023-го Александр уже дрался с Даниэлем и нокаутировал его в девятом раунде.