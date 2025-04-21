До довгого списку охочих додався ще один боксер. Ним став узбецький супертяж Баходір Джалолов, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Узбек має великі амбіції

Чемпіон двох останніх літніх Олімпійських ігор кинув виклик Олександру Усику. Він заявив, що готовий до титульного поєдинку на професійному рівні та хоче битися з головними зірками хевівейту.

Я готовий битися за титул чемпіона світу. Я хочу отримати пояс якомога швидше. Я на 100% до цього готовий. Я готовий до бою з Усиком і Джошуа, з будь-ким. Я хочу бою з найсильнішими,

– сказав Джалолов.

Зазначимо, що на професійному рівні Баходір Джалолов провів 15 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 14 нокаутом.

Востаннє узбецький боксер виходив на ринг 5 квітня, коли здолав українського бійця Ігоря Шевадзуцького. У цьому поєдинку Джалолов уперше не зміг перемогти достроково.