Александр Усик продолжает подготовку к бою против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер сойдется против британца 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", сообщает 24 Канал.

По теме Усик опередил звездного супертяжеловеса в рейтинге старейших чемпионов мира

Последние билеты на бой

Еще в апреле стартовала продажа билетов на этот поединок. За первую неделю было продано более половины пропусков, но после этого продажа замедлилась. Сейчас до боя остается полтора месяца, а немало билетов до сих пор остается в продаже.

Точное количество неизвестно, однако почти на каждом секторе "Уэмбли" остаются места в продаже. В начале мая сообщалось по 65 тысяч проданных билетов. К примеру, на бои Усика против Фьюри пропуски разлетались за несколько недель.

Вероятно, это связано с высокой вместимостью арены, ведь поединок могут посетить до 90 тысяч болельщиков. Сейчас минимальная цена составляет 2765 гривен, тогда как самые дорогие пропуска оценены аж в 329 тысяч.



Схема продажи билетов на бой Усик – Дюбуа / скриншот с сайта viagogo

Читайте также Известный промоутер назвал боксера, который побьет Усика

Напомним, что победитель пары станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Усику сейчас принадлежат пояса WBA, WBC, WBO и IBO, тогда как Дюбуа является чемпионом по версии IBF.

Боксеры уже встречались между собой два года назад во Вроцлаве. Тогда Даниэль запомнился скандальным ударом украинцу ниже пояса, однако Усик все равно победил нокаутом в девятом раунде.