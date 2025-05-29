Сейчас Александр Усик возглавляет несколько рейтингов лучших боксеров современности. Украинский боксер остается одним из лучших.

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Кто может одолеть Усика

Уоррен считает, что Мозес Итаума может победить Александра Усика, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene. –

Итауме всего 20 лет. Куда спешить? Или я думаю, что он побьет Усика? Да, это 100%. Но не сейчас, этот бой сейчас не пройдет, ни в коем случае,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Справка. В последних двух боях Александр Усик одолел Тайсона Фьюри решением судей.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. В первом противостоянии победу одержал украинский боксер нокаутом.