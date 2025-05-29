На выходных, 24 мая, в Ильинцах в Винницкой области состоялось боксерское мероприятие среди юношей и младших юношей. На событие был приглашен украинский боксер Василий Ломаченко.

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Реакция "Химика" на приезд Ломаченко

Военнослужащий сказал, что Федерация бокса Винницкой области тянет разный мусор к себе, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Давида.

Почему этому персонажу до сих пор не вручили подозрение? Неужели воры в законе и предатели могут спокойно гулять по стране за взятки?! Война еще не кончилась, а предатели уже последователей готовят. Служба безопасности Украины, ваши действия?

– написал "Химик".

Напомним, что Василий Ломаченко известен своими зашкварами с УПЦ МП и возвышением московских попов.