На вихідних, 24 травня, в Іллінцях на Вінничині відбувся боксерський захід серед юнаків та молодших юнаків. На подію був запрошений український боксер Василь Ломаченко.

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Реакція "Хіміка" на приїзд Ломаченка

Військовослужбовець сказав, що Федерація боксу Вінницької області тягне різне сміття до себе, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Давида.

Чому цьому персонажу досі не вручили підозру? Невже вори в законі та зрадники можуть спокійно гуляти країною за хабарі?! Війна ще не скінчилася, а зрадники вже послідовників готують. Служба безпеки України, ваші дії?

– написав "Хімік".

Нагадаємо, що Василь Ломаченко відомий своїми зашкварами з УПЦ МП та припіднесенням московських попів.