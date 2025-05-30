"Доктор Сталевий молот" ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії. Своєю думкою щодо такого розвитку подій поділився Рой Джонс-молодший.

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Американець вірить в успішний камбек Кличка

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях вважає, що Володимир Кличко має всі необхідні якості, щоб повернутися на ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Він переконаний, що українець може бути конкурентним, попри свій вік:

Володимир Кличко достатньо сильний, щоб зробити що завгодно. Люди не усвідомлюють, що для важковаговиків повернутися трохи легше. Коли ти такий великий, маєш ударну силу, інтелект, то, на мою думку, все можливо.

При цьому Рой Джонс-молодший вважає, що "Доктор Сталевий молот" навіть зараз може бути більш небезпечним, ніж Тайсон Ф'юрі.

"Кличко трохи випереджає Тайсона Ф’юрі в плані розуміння боксу. А що стосується сили удару – він точно сильніший за британця. Тож чому б йому не повернутися? Якщо він витримає удар – чому б і ні?

Але підборіддя завжди буде проблемою для Кличка. Знаєш, це була одна з його слабкостей у найкращі роки – якщо влучити в підборіддя, можна було його дістати. Але треба ще до нього дістатися", – розповів американець.

До слова. Всього Володимир Кличко провів на професійному рівні 69 боїв. У них він здобув 64 перемоги, з яких 53 нокаутом.

Зазначимо, що останній свій поєдинок українець провів у квітні 2017 року. Тоді він програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, що напередодні непереможний боксер, який володіє титулом "тимчасового" чемпіона WBC, розповів, що мав пропозицію провести бій з Володимиром Кличком, але відмовився від неї.