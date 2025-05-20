У лютому 2025 року Агіт Кабєл нокаутував китайського велетня Чжана Чжилея та завоював вакантний титул "тимчасового" чемпіона WBC. Після цього поєдинку німець отримав фінансово дуже вигідну пропозицію, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

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Чому Кабаєл відмовив Кличку

32-річному боксеру запропонували провести бій проти Володимира Кличка. Кабаєл мав можливість заробити фантастичні гроші. Однак "тимчасовий" чемпіон обрав інший шлях.

"У мене була пропозиція провести бій із Володимиром Кличком. Називали таку суму, від якої деякі люди просто впали б зі стільця і сказали б: "Гей, це ж бій за гроші, погоджуйся, бери його".

Але я справді маю замислитися, чи відіграють гроші для мене таку велику роль. Для мене завжди мав значення спортивний аспект. Я хочу стати чемпіоном світу – нічого іншого не існує", – розповів Кабаєл.

Нагадаємо, що у поєдинку за участю Володимира Кличка дуже зацікавлений організатор боксерського сезону в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх. Завдяки неймовірним гонорарам йому вдалося швидко домовитися з Тайсоном Ф'юрі щодо поєдинків з Олександром Усиком.

Довідка. Агіт Кабаєл провів на професійному рингу 26 боїв, у яких здобув 26 перемог, в тому числі 18 – нокаутом.

Тож тепер промоутерам потрібно шукати інші варіанти для Кличка-молодшого, якщо він ще не відмовився від ідеї побити рекорд Джорджа Формана.

До речі, на початку року експромоутер "Доктора Сталевий Молот" Том Леффлер називав інші прізвища ймовірних суперників. На думку менеджера, Володимиру потрібно було зустрітися з Джозефом Паркером або Даніелем Дюбуа.