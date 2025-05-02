"Доктор Сталевий молот" неодноразово заявляв, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. Проте від прямої відповіді на запитання щодо повернення українець завжди ухиляється.

Читайте також Український боксер Радченко програв у чемпіонському бою після серії нокдаунів: відеоогляд битви

Український боксер не відмовився від мрії

Своєю думкою щодо такого розвитку подій поділився Олександр Красюк. Промоутер Олександра Усика заявив, що Володимир Кличко дійсно може відновити кар'єру, щоб провести чемпіонську битву, повідомляє 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

Володимир Кличко, якому зараз 49 років, розмірковує над тим, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Він серйозно думає про це та прагне зробити,

– заявив Красюк.

Зазначимо, що минулого року була інформація, що команда "Доктора Сталевого молота" вела перемовини з представниками Даніеля Дюбуа про очне протистояння. Проте тоді домовленість не була досягнута й однією з причин називалася позиція IBF, яка не хотіла санкціонувати поєдинок, адже боялася повторення сценарію бою Майк Тайсон – Джейк Пол.

Довідка. Якщо Володимир Кличко виграє пояс, то він стане найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера, коли йому було 45 років.

Нагадаємо, що "Великий Джордж" помер 21 березня. Його серце перестало битися у віці 76 років.