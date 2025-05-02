"Доктор Стальной молот" неоднократно заявлял, что хотел бы стать самым возрастным чемпионом мира в хевивейте. Однако от прямого ответа на вопрос о возвращении украинец всегда уклоняется.

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Украинский боксер не отказался от мечты

Своим мнением относительно такого развития событий поделился Александр Красюк. Промоутер Александра Усика заявил, что Владимир Кличко действительно может возобновить карьеру, чтобы провести чемпионскую битву, сообщает 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Владимир Кличко, которому сейчас 49 лет, размышляет над тем, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Он серьезно думает об этом и стремится сделать,

– заявил Красюк.

Отметим, что в прошлом году была информация, что команда "Доктора Стального молота" вела переговоры с представителями Даниэля Дюбуа об очном противостоянии. Однако тогда договоренность не была достигнута и одной из причин называлась позиция IBF, которая не хотела санкционировать поединок, ведь боялась повторения сценария боя Майк Тайсон – Джейк Пол.

Справка. Если Владимир Кличко выиграет пояс, то он станет самым возрастным чемпионом мира в хевивейте. Сейчас этот рекорд принадлежит легендарному Джорджу Форману, который победил Майкла Мурера, когда ему было 45 лет.

Напомним, что "Большой Джордж" умер 21 марта. Его сердце перестало биться в возрасте 76 лет.