Джордж Едвард Форман народився 10 січня 1949 року в американському місті Маршалл. Відомо, що Форман мав важке дитинство, часто потрапляв у проблеми та залишив школу, пише 24 канал.

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Аматорська кар'єра

Боксом почав займатися доволі пізно – лише в 16 років. Проте він швидко став одним із найперспективніших молодих боксерів.

Його головне досягнення в аматорах – золота медаль на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко у важкій вазі. Всього в аматорському боксі провів 27 боїв, здобувши 22 перемоги, з яких 19 нокаутами, та зазнавши 5 поразок.

Професійна кар'єра

Форман дебютував у професійному боксі 1969 року і швидко набрав популярність завдяки своїй надзвичайній нокаутуючій силі. У 1973 році він сенсаційно нокаутував Джо Фрейзера, ставши чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA та WBC.

У 1974 році в легендарному бою "Гуркіт у джунглях" Форман зазнав першої поразки в кар'єрі від Мохаммеда Алі. Після цього продовжив розвивати кар’єру, але у 1977 році оголосив про завершення.

У 1987 році несподівано повернувся у бокс, провівши серію успішних боїв. 1994 року, у 45-річному віці, він шокував світ, нокаутувавши Майкла Мурера і ставши найстаршим чемпіоном у важкій вазі в історії боксу.

Найстарший чемпіон та спроба побити його рекорд

Форман утримує рекорд як найстарший чемпіон світу у важкій вазі – він завоював титул у віці 45 років і 299 днів. Український боксер Володимир Кличко має потенціал перевершити цей рекорд, якщо повернеться у бокс та виграє титул у старшому віці.

Джордж Форман помер у віці 76 років 21 березня. Його брат, Рой Форман, сказав, що причина смерті невідома.

Відзначимо, що Джордж Форман не лише легенда боксу, а й успішний бізнесмен, відомий своєю лінійкою грилів George Foreman Grill.