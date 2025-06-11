Вже традиційно місце в рейтингу знайшлося й Олександру Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. Він зберіг своє лідерство, яке утримує з травня минулого року, коли здолав у битві за абсолют Тайсона Ф'юрі.

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Як змінився рейтинг P4P

Також незмінною залишилася трійка, яка сформувалася вже доволі давно. Найближчим переслідувачем Олександра Усика є абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе, а топ-3 замикає володар пояса WBA в першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Єдиною відмінністю в порівнянні з попереднім рейтингом стали місця Джессі Родрігеса та Дзунто Накатані. Вони обмінялися позиціями й тепер японець шостий, а американець – сьомий.

Оновлений рейтинг P4P за 11.06.2025

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмітрій Бівол Артур Бєтєрбієв Дзунто Накатані Джессі Родрігес Сауль Альварес Кен Шіро Давід Бенавідес

Нагадаємо, що Олександр Усик наразі готується до битви за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Вона відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше повідомлялося, хто буде офіційним транслятором бою Усик – Дюбуа в Україні та скільки доведеться заплатити за легальний перегляд.