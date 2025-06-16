Сейчас оба звездных супертяжа находятся в тренировочных лагерях, а все боксерское сообщество обсуждает предстоящий мегафайт. Своим мнением о нем поделился и Тапу Опетая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Усик – Дюбуа: прогноз от Тапу Опетаи

Отец и тренер непобедимого чемпиона мира по версии IBF в крузервейте Джея Опетаи считает, что фаворитом будет украинец. Однако он не исключает возможности апсета, ведь британец имеет в своем арсенале мощный удар, который может сделать результат.

"Может повториться ситуация, похожая на бой Джастиса Хуни с Фабио Уордли. Если Дюбуа попадает одним ударом в подбородок, Усика может пошатнуть. Украинец не любит, когда по нему попадают, я это точно знаю.

Усика легко можно потрясти. Когда по нему попадают, его заносит в разные стороны. Но нужно попасть. Впереди нас ждет очень хороший поединок. Думаю, победа все же останется за Усиком, хотя все возможно", – сказал Опетая-старший.

Справка. Фабио Уордли в ночь с 7 на 8 июня одолел Джастиса Хуни техническим нокаутом в десятом раунде, завоевав титул временного чемпиона WBA в супертяжелом весе. До этого он уступал по очкам, но один точный удар полностью все изменил.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. Ранее известный тренер Джо Галлахер поделился мнением о предстоящем поединке и назвал главный недостаток украинца.