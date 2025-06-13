Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился известный тренер по боксу Джо Галлахер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

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Усик – Дюбуа: прогноз Галлахера на бой

Он отдал должное обоим бойцам и дал довольно непопулярный прогноз. По мнению специалиста, в предстоящей битве есть большие шансы, что произойдет апсет.

"Усик уже старый боксер, а Дюбуа – молодой боксер с амбициями. Как говорят, молодой хороший боксер побеждает старого хорошего боксера.

Дюбуа действительно имеет очень хорошие шансы победить Усика в реванше. Для Дюбуа главное не посыпаться, как это было в прошлом поединке и показать украинцу, что он уже совсем другой боксер", – сказал Галлахер.

Справка. Это будет реванш между бойцами, которые впервые разделили ринг во Вроцлаве летом 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что накануне появилась первая информация о гонорарах Усика и Дюбуа за предстоящий поединок. Украинец должен получить почти вдвое больше денег, чем британец.