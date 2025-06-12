Это будет реванш между боксерами. Накануне предстоящего боя промоутер украинца Александр Красюк вспомнил спорный момент из их первого очного противостояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на FightBook MMA.

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Екатерина Усик требовала забить "Динамита" до смерти

Он прокомментировал удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа, после которого Александру Усику дали время на восстановление. По словам менеджера, жена украинского боксера тогда очень разозлилась и требовала от своего мужа максимальной агрессии:

В 2023 году был односторонний бой. Дюбуа ударил ниже пояса, и у нас были эксперты, которые внимательно следили за боем, и мы насчитали 20 ударов ниже пояса на протяжении всего боя. Могло произойти что угодно. Скажем, рефери стоял под другим углом и не видел удара ниже пояса, что бы тогда произошло? Позвольте сказать вам, жена Усика после этого кричала Александру: "Забей его до смерти".

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 23 поединка – все победы, из которых 14 нокаутом.

Напомним, ранее Теренс Кроуфорд сделал прогноз на битву за абсолют Усик – Дюбуа.