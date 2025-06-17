Вся боксерська спільнота наразі обговорює майбутню подію. Осторонь не залишився й епатажний батько Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз Ф'юрі-старшого на реванш Усик – Дюбуа

Джон Ф'юрі висловився про бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа та дав свій прогноз. На відміну від більшості, він очікує на апсет у протистоянні зіркових супертяжів.

"Я бачу, як Дюбуа збере пару поясів. Цікаво, скільки боїв залишилося ще Усику, цей хлопець пройшов через хевівейт і крузервейт, він б'ється з великими хлопцями.

Даніель зараз на коні, а Усику 38-39 років. Олександр вже не буде колишнім боксером після поєдинків з Тайсоном. Моя думка, що Дюбуа виграє цей реванш", – сказав Джон Ф'юрі.

Довідка. У першому бою Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Їх реванш відбудеться 19 липня у Лондоні.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилася перша інформація про гонорари Усика та Дюбуа за майбутню битву. Українець отримає майже вдвічі більше, ніж британець.