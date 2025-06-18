У перерві між тренуваннями український чемпіон дав інтерв'ю Boxing King Media. У ньому він, зокрема, поділився думкою про перспективи Джея Опетаї, який володіє титулом IBF у крузервейті, інформує 24 Канал.

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Що думає Усик про Опетаю

Олександр Усик високо оцінив потенціал австралійського боксера. Він вважає, що непереможений боєць, якого називають "Український Усик", має всі шанси, щоб повторити його кар'єрний шлях і підкорити надважку вагову категорію:

Мені подобається цей хлопець. Відмінний спортсмен, чемпіон світу в крузервейті. Якщо Опетая буде добре тренуватися, наполегливо працювати – так, думаю, це можливо. Якщо він змінить категорію – можливо, я не знаю. Багато людей кажуть: "Гей, ти маленький". Ну, добре, маленький. І що? Тільки твоє бажання, тільки твоє серце та твої мізки вирішують.

Зазначимо, що Джей Опетая провів на професійному рівні 28 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 22 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше тренер австралійця, який є його батьком, дав прогноз на битву за абсолют Усик – Дюбуа.