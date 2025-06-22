Они будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Менее, чем за месяц до этой битвы стало известно, что украинский боксер и его промоутер решили прекратить сотрудничество, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Красюка.

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Что сказал Красюк об окончании работы с Усиком

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions опубликовал пост, в котором тепло высказался о пути, который он прошел вместе с Александром Усиком. Почему стороны не будут продолжать сотрудничество пока неизвестно.

"Это было невероятное путешествие – 12 лет невероятных успехов. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово – и я его сдержал. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.

Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, и за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя и ведет дальше. Спасибо Богу за все", – написал Красюк.

Также промоутер перечислил достижения, которых они вместе достигли. Список, который действительно впечатляет:

Сентябрь 2016 – чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.

Январь 2018 – чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.

Июль 2018 – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Сентябрь 2021 – чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Май 2024 – абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 23 боя, в которых одержал все победы (14 нокаутом).

Напомним, что украинский чемпион ранее рассказал, кто может повторить его карьерный путь. Он выделил бойца, которого называют "Украинский Усик".