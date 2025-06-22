Вони будуть битися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Менше, ніж за місяць до цієї битви стало відомо, що український боксер і його промоутер вирішили припинити співпрацю, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Олександра Красюка.

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Що сказав Красюк про закінчення роботи з Усиком

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions опублікував пост, у якому тепло висловився про шлях, який він пройшов разом з Олександром Усиком. Чому сторони не продовжуватимуть співпрацю наразі невідомо.

"Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.

Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе та веде далі. Дякую Богу за все", – написав Красюк.

Також промоутер перерахував досягнення, яких вони разом досягли. Список, який дійсно вражає:

Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 23 бої, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).

Нагадаємо, що український чемпіон раніше розповів, хто може повторити його кар'єрний шлях. Він виділив бійця, якого називають "Український Усик".