Накануне он сделал сенсационный анонс, заявив, что хочет разделить ринг с Деонтеем Уайлдером. Реакция команды американца не заставила себя ждать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Как в лагере Уайлдера отреагировали на заявление Усика?

Такие слова украинского боксера прокомментировал менеджер бывшего чемпиона мира Шелли Финкель. Он заявил, что команда "Бронзового бомбардировщика" готова рассмотреть предложение на бой против действующего короля хевивейта.

Усик – большой чемпион. У нас есть планы на следующий год, и мы бы хотели, чтобы Александр Усик стал их частью. Если мы получим правильное предложение, будем открыты к этому бою,

– сказал Финкель.

Отметим, что Александр Усик ранее отказался от обязательной защиты титула WBO. Он должен был драться против Фабио Уордли, однако освободил титул, из-за чего британец поднялся в статусе от временного чемпиона до полноценного.

Почему Усик не захотел драться с Уордли?

Украинец в интервью Boxing King Media рассказал, почему пошел на такой шаг. По его словам, бой против Уордли ему не был интересен на этом этапе карьеры, однако он не отклоняет возможность позже устроить очный грандиозный поединок.

Слушай, есть спорт и есть бизнес. Если бы выиграл Джозеф Паркер, мне было бы интересно выйти против него на ринг. Однако победил Уордли – мне неинтересно с ним драться. Говорю как есть,

– заявил Усик.

Что известно о боксерской карьере Уайлдера?