Олександр Усик хоче побитись із Деонтеєм Вайлдером. Український боксер Владислав Сіренко у коментарі 24 Каналу поділився враженням після такої відвертої заяви зіркового земляка.
Що сказав Сіренко про бій Усик – Вайлдер?
30-річний український боксер наголосив на не схожості Усика та Вайлдера. Сіренко зауважив, що у доробку його земляка є ціла низка боксерських навичок. Натомість "Бронзовий бомбардувальник" володіє лише один ударом.
На мою думку, цей бій зі спортивної складової буде місматч. Деонтей Вайлдер має тільки один удар. А от Олександр володіє цілим спектром навичок,
– сказав Сіренко.
Владислав заявив, що такий двобій може бути вигідним лише із комерційної сторони.
Можливо, цей бій буде цікавим тільки з комерційного погляду,
– додав українець.
Цікаво, що Усик під час конвенції WBC назвав свою втрату звання абсолютного чемпіона лише "тимчасовою".
У команді Усика оцінювали ймовірність бою із Вайлдером?
Ще у серпні 2025 року директор команди українця Сергій Лапін розповів, чи можливий бій проти Вайлдера.
"Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. На цей час він навіть не є обов’язковим претендентом. Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Проте, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним", – процитувало слова Лапіна видання WBN.
Цікаво, що ще у червні цього року сам Деонтей зазіхав на бій проти Усика. Тоді американець запевняв, що готовий вийти в один ринг проти Олександра, наголосивши на грандіозності такої битви.
Що відомо про Деонтея Вайлдера?
40-річний американський боксер, який був чемпіоном світу за версією WBC (2015 – 2020).
У професіоналах Вайлдер оформив 44 перемоги (43 – нокаутом) при 4-х поразках та одній мировій (дані BoxRec).
Востаннє Деонтей виходив у профі-ринг наприкінці червня 2025-го, коли переміг Тіррелла Герндона. Це була перша перемога "Бронзового бомбардувальника" за останні три роки. Крайня звитяга Вайлдера перед цим була ще у жовтні 2022-го (над фіном Робертом Геленіусом).