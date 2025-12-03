Тим не менш, за останні роки Олександр став одним з головних представників України на міжнародній арені. Сам же боксер спокійно справляється із хейтом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fight Hub TV.

До теми "Нас четвертий рік хочуть знищити": Усик видав гучну заяву про війну в Україні

Що Усик думає про хейтерів?

Усик висловив свою думку про людей, яким він не подобається. Спортсмен знову зачепив релігійну тему та зізнався, що молитиметься за цих людей.

Є деякі люди, яким я не подобаюсь. Вони говорять, що я міг би робити щось інше чи більше. Я за них молюсь, щоб вони не були злими до себе. Те, що вони злі до мене, не має значення. А ось те, що вони злі до себе, це проблема,

– заявив Олександр.

Він також закцентував увагу на підтримці з боку співвітчизників. Усик заявив, що завжди буде працювати на благо України та цінує тих, хто в нього вірить.

Для більшості населення моєї країни – це неймовірний перформанс, який я зробив. Вони мене підтримують та захищають, вони є моїми фанатами. Мій фокус тільки на таких людях. Я просто люблю свою країну. Я народився в цій країні, вона була до мене і буде після мене. І в той момент, коли я є її громадянином, я повинен їй максимально допомагати,

– резюмував Усик.

Відзначимо, що Усик знявся у новому документальному фільмі Дмитра Комарова. Головною темою стрічка стало відновлення психологічного здоров'я військових та цивільних.

Які досягнення у Усика в боксі?