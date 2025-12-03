Тем не менее, за последние годы Александр стал одним из главных представителей Украины на международной арене. Сам же боксер спокойно справляется с хейтом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

По теме "Нас четвертый год хотят уничтожить": Усик выдал громкое заявление о войне в Украине

Что Усик думает о хейтерах?

Усик высказал свое мнение о людях, которым он не нравится. Спортсмен снова задел религиозную тему и признался, что будет молиться за этих людей.

Есть некоторые люди, которым я не нравлюсь. Они говорят, что я мог бы делать что-то другое или больше. Я за них молюсь, чтобы они не были злыми к себе. То, что они злые ко мне, не имеет значения. А вот то, что они злые к себе, это проблема,

– заявил Александр.

Он также акцентировал внимание на поддержке со стороны соотечественников. Усик заявил, что всегда будет работать на благо Украины и ценит тех, кто в него верит.

Для большинства населения моей страны – это невероятный перформанс, который я сделал. Они меня поддерживают и защищают, они являются моими фанатами. Мой фокус только на таких людях. Я просто люблю свою страну. Я родился в этой стране, она была до меня и будет после меня. И в тот момент, когда я являюсь ее гражданином, я должен ей максимально помогать,

– резюмировал Усик.

Отметим, что Усик снялся в новом документальном фильме Дмитрия Комарова. Главной темой лента стало восстановление психологического здоровья военных и гражданских.

Какие достижения у Усика в боксе?