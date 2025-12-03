Украинский боец рассказал, кто помог ему завоевать этот статус. Он назвал человека, который дал ему шанс выйти на новый уровень, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Кому благодарен Усик?

Александр выразил уважение к главе Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейху. Он благодарен ему за сотрудничество и организацию противостояния с Тайсоном Фьюри, после которого украинца стали воспринимать совсем по-другому в боксерском сообществе.

Я очень уважаю Турки, потому что он дал мне шанс. Я воспользовался этим шансом. Потому что многим компаниям, многим промоутерам не нужен был этот бой. Два поединка с моим другом, жадным пузом. Я очень уважаю этого парня и очень благодарю его,

– сказал Усик

Отметим, что в первом поединке, который состоялся в мае 2024 года, Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Зимой они провели реванш и в нем уже все рефери признали победителем украинца с одинаковым счетом 116:112.

К слову. После двух боев против "Цыганского короля" Усик провел пока только один поединок. В битве за абсолют в июле он одолел нокаутом Даниэля Дюбуа.

В ноябре 2025 года Александр потерял звание абсолютного чемпиона мира. Он отказался от защиты титула WBO, которым теперь владеет Фабио Уордли.

Что известно о планах Усика?

Долгое время украинец сохранял информационную тишину и не озвучивал свои карьерные планы. Он только уверял, что не собирается вешать перчатки на гвоздь.

Накануне же Александр неожиданно назвал соперника, с которым сам хочет провести бой. Он заявил, что для него приоритетом является битва против американца Деонтея Уайлдера.

В команде "Бронзового бомбардировщика" уже отреагировали на такой вариант. Они заинтересованы в этом противостоянии и рассматривают возможность его проведения в 2026 году.

