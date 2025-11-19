Боец продолжает доминировать в супертяжелой весовой категории даже в 38 лет, хотя накануне и потерял статус абсолютного чемпиона мира, отказавшись от обязательной защиты пояса WBO. 24 Канал подготовил подборку ретро-фото легенды украинского спорта.

Как в детстве выглядел Усик?

Александр родился 17 января 1987 года в Симферополе. Его родители не были из Крыма, но именно там они работали и познакомились в 1984 году.

Папа родом из Сумской области был военным, а мать – с Рыботина, что на Черниговщине. Именно в родном селе Надежды Петровны прошла значительная часть детства Александра Усика, куда его семья впоследствии вернулась.



Александр Усик с отцом и старшей сестрой / Фото из соцсетей боксера

В Рыботине Саша пошел в местную школу, где учился до четвертого класса. В селе он помогал родителям и даже пас скот.

Именно там Усик получил первый в жизни нокаут. О нем он рассказал в интервью для Sky Sports перед реваншем против британца Даниэля Дюбуа, комментируя мощную силу ударов звездного панчера.

Нет, удар Даниэля в первом бою – не самый сильный в моей жизни. Как-то я пропустил от лошади. Я работал на ферме. Однажды, идя давать еду лошадям, командовал окружающим, чтобы те разошлись. И тут – бам. Нокаут. 0 поединков, 0 побед, 1 нокаут,

– отметил в шутку украинец.



Усик в детстве / Фото из семейного архива

С детства Саша был активным мальчиком и посещал различные кружки и секции. Он признавался, что мечтал стать танцором или даже певцом, однако семья не имела денег, чтобы поддерживать артистические увлечения сына.

В детстве мечтал стать певцом или танцором, научиться играть в театре или кино, но родители не имели денег. Они работали, но на это можно было купить только одежду и еду. Папа честно мне об этом рассказал,

– признался спортсмен.

В детские годы Александр также пережил очень тяжелый период и был фактически на грани жизни и смерти. Он заболел одной из форм туберкулеза и врачи не давали положительных прогнозов относительно его выздоровления.

Маме даже говорили, что она молодая и, возможно, стоит задуматься о еще одном ребенке. Самого же парня настраивали на долгое восстановление, где спорт должен был играть важное значение.



Усик с мамой / Фото из соцсетей боксера

Речь шла в первую очередь о базовых физических упражнениях, но со временем он постепенно выздоравливал и начинал увлекаться различными видами спорта. Особое место в сердце парня занимал футбол, который стал его страстью.

В 1999 году семья вернулась в Симферополь и перед Александром открылись новые спортивные горизонты. Он прошел просмотр и стал игроком юношеской команды Таврии.

Усик играл на позиции левого полузащитника и имел неплохие успехи в футболе. Однако в один момент все закончилось из-за второго нокаута Саши, но теперь уже он был его автором, когда не сдержался и ответил на нецензурщину со стороны соперника.

Тренер требовал у Александра извинений перед командой и парнем, которого ударил. Однако Усик не чувствовал своей вины и не согласился, фактически закончив футбольную карьеру.

Впоследствии он признался, что ушел из футбола также из-за финансовой нагрузки на родителей. Для этого вида спорта нужна была экипировка и поездки, на которые у семьи не хватало денег.

Как Усик оказался в боксе?

Именно после этого инцидента Александр Усик впервые обратил внимание на бокс. На этот путь его наставил отец, который хотел, чтобы сын оставался в спорте.

Александр Анатольевич в прошлом сам был боксером-любителем и посоветовал сыну попробовать себя в этом виде спороту, но сначала это не вызвало большого энтузиазма у юноши. Он сопротивлялся и заявлял, что бокс ему не нравится.

Однако в конце концов Саша прислушался, ведь энергии у него было очень много и спорить с отцом в семье не было принято. К тому же секция была бесплатной и он ничего не терял.



Усик в начале боксерского пути / Фото из инстаграма спортсмена

Здесь случилась еще одна преграда – тренеры считали, что начинать заниматься боксом в 15 лет уже довольно поздно и не хотели за него браться. Усик просил хотя бы попробовать, но ему отказали в нескольких залах.

Но однажды его пригласил друг побоксировать в зале, где тренировался сам. Отношение наставников было почти идентичное, но свой шанс он получил и в конце концов все изменил один спарринг, который длился около 45 минут.

Усик провел его с Сергеем Лапиным и пропускал очень много ударов. Юноша умолял тренера остановиться, но тот настаивал продолжать, после чего признавался, что именно тогда он увидел в глазах парня огонь и подумал, что из этого что-то может получиться.



Усик в подростковом возрасте / Фото из соцсетей боксера

В это время в жизни боксера появилась любовь. Он познакомился с Екатериной, которая училась в параллельном классе.

Пара начала встречаться и это чувство не завершилось обычным подростковым романом. Они долгое время были вместе и в 2009 году официально стали семьей.



Александр и Екатерина в юные годы / Фото из соцсетей Усика

В марте 2010 года у пары родился первый ребенок. Дочь назвали Елизаветой.



Александр с женой и маленькой дочкой / Фото из семейного архива

В это время Александр Усик уже громко заявлял о себе на любительском уровне. Он успел принять участие в первой Олимпиаде-2008, где дошел до четвертьфинала, а также торжествовал на европейском и мировом первенствах.



Усик во время любительской карьеры / Фото из соцсетей спортсмена

А апогеем стали Олимпийские игры-2012. В Лондоне украинец завоевал "золото", одолев на пути к чемпионству россиянина Артура Бетербиева, болгарина Тервела Пулева и итальянца Клементе Руссо, того самого, который остановил его на предыдущей Олимпиаде.

Именно после этой победы Александр Усик станцевал на ринге гопак, который сделал его любимцем зрителей.

Победный гопак Усика после триумфа на ОИ-2012: смотрите видео

После этого он перешел в профессиональный бокс, где стал настоящей легендой. Александр Усик покорил крузервейт и супертяжелую весовую категорию, став первым в истории бойцом, который трижды завоевывал статус абсолюта.

Сейчас он владеет тремя чемпионскими поясами, возглавляет рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона от BoxRec и до сих пор остается непобедимым на профи-ринге. Однако это уже совсем другая история…