Украинец неожиданно остался без титула от организации WBO. Об этом Всемирная боксерская организация (WBO) объявила у себя на странице в соцсети X, сообщает 24 Канал.

Что сказал Усик?

Команда Александра сама написала сообщение в WBO, добровольно отказавшись от пояса. Сам же Усик только на следующий день дал комментарий по этому поводу.

Правда, детальной информации о причинах такого решения Александр так и не сообщил. У себя в инстаграм Усик опубликовал видеопослание к WBO.

Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной,

– сказал Усик.

Ожидалось, что Александр будет защищать пояс WBO в бою против временного чемпиона организации Фабио Уордли. Однако теперь британец автоматически стал новым обладателем пояса.

Ранее организация сообщала, что это решение было совместным с командой Усика. Вероятно, причина заключается в травме спины Александра, из-за которой он пока не готов вернуться в ринг.

Как Усик становился абсолютным чемпионом?