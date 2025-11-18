Украинец неожиданно остался без титула от организации WBO. Об этом Всемирная боксерская организация (WBO) объявила у себя на странице в соцсети X, сообщает 24 Канал.
Что сказал Усик?
Команда Александра сама написала сообщение в WBO, добровольно отказавшись от пояса. Сам же Усик только на следующий день дал комментарий по этому поводу.
Правда, детальной информации о причинах такого решения Александр так и не сообщил. У себя в инстаграм Усик опубликовал видеопослание к WBO.
Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной,
– сказал Усик.
Ожидалось, что Александр будет защищать пояс WBO в бою против временного чемпиона организации Фабио Уордли. Однако теперь британец автоматически стал новым обладателем пояса.
Ранее организация сообщала, что это решение было совместным с командой Усика. Вероятно, причина заключается в травме спины Александра, из-за которой он пока не готов вернуться в ринг.
Как Усик становился абсолютным чемпионом?
- Александр является одним из лучших боксеров в истории этого вида спорта. За свою карьеру украинец провел 24 поединка, выиграв каждый из них (15 – нокаутом).
- Украинцу удалось аж трижды стать абсолютным чемпионом мира. Впервые это звание покорилось Александру еще в крузервейте после победы над Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году.
- Позже Усик перешел в супертяжелый вес и в 2024-м стал в нем абсолютным чемпионом. Это стало возможным благодаря двум победам над Тайсоном Фьюри.
- Тогда Александр уже через месяц после получения статуса абсолюта отказался от пояса IBF. Однако летом 2025-го украинец вернул его и в третий раз стал абсолютным чемпионом после нокаута Даниэля Дюбуа.
- Следующим соперником Усика должен был стать Фабио Уордли, который неожиданно победил Джозефа Паркера. Однако из-за травмы спины Александр пока не готов выходить в ринг.