Українець несподівано залишився без титулу від організації WBO. Про це Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила у себе на сторінці в соцмережі X, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Усик?
Команда Олександра сама написала повідомлення до WBO, добровільно відмовившись від поясу. Сам же Усик лише на наступний день дав коментар щодо цього.
Правда, детальної інформації про причини такого рішення Олександр так і не повідомив. У себе в інстаграм Усик опублікував відеопослання до WBO.
Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною,
– сказав Усик.
Очікувалось, що Олександр захищатиме пояс WBO в бою проти тимчасового чемпіона організації Фабіо Вордлі. Проте тепер британець автоматично став новим володарем поясу.
Раніше організація повідомляла, що це рішення було спільним із командою Усика. Ймовірно, причина полягає у травмі спини Олександра, через яку він поки не готовий повернутися у ринг.
Як Усик ставав абсолютним чемпіоном?
- Олександр є одним з найкращих боксерів в історії цього виду спорту. За свою кар'єру українець провів 24 поєдинки, вигравши кожен з них (15 – нокаутом).
- Українцю вдалось аж тричі стати абсолютним чемпіоном світу. Вперше це звання підкорилось Олександру ще у крузервейті після перемоги над Муратом Гассієвим у Москві у 2018 році.
- Пізніше Усик перейшов у надважку вагу і у 2024-му став у ній абсолютним чемпіоном. Це стало можливим завдяки двом перемогам над Тайсоном Ф'юрі.
- Тоді Олександр вже за місяць після здобуття статусу абсолюту відмовився від поясу IBF. Проте влітку 2025-го українець повернув його і втретє став абсолютним чемпіоном після нокауту Даніеля Дюбуа.
- Наступним суперником Усика мав стати Фабіо Вордлі, який несподівано переміг Джозефа Паркера. Проте через травму спини Олександр поки не готовий виходити у ринг.