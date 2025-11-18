Українець несподівано залишився без титулу від організації WBO. Про це Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила у себе на сторінці в соцмережі X, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Усик?

Команда Олександра сама написала повідомлення до WBO, добровільно відмовившись від поясу. Сам же Усик лише на наступний день дав коментар щодо цього.

Правда, детальної інформації про причини такого рішення Олександр так і не повідомив. У себе в інстаграм Усик опублікував відеопослання до WBO.

Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною,

– сказав Усик.

Очікувалось, що Олександр захищатиме пояс WBO в бою проти тимчасового чемпіона організації Фабіо Вордлі. Проте тепер британець автоматично став новим володарем поясу.

Раніше організація повідомляла, що це рішення було спільним із командою Усика. Ймовірно, причина полягає у травмі спини Олександра, через яку він поки не готовий повернутися у ринг.

Як Усик ставав абсолютним чемпіоном?