Свой авторский фильм Дмитрий Комаров посвятил теме психологического здоровья и его восстановления в условиях войны. Одним из героев ленты стал бывший военный Александр Гадзиковский, сообщает 24 Канал.

Как Усик присоединился к созданию фильма Комарова?

Бывший военный находился на службе с 2014 года. Во время полномасштабной войны Гадзиковский получил ранения и побывал в российском плену.

После тяжелых испытаний ветеран не может вернуться к мирной жизни. Автор документального проекта привлек к съемкам Александра Усика, чтобы он помог своими советами.

Чемпион мира по боксу признался, что является дипломированным психологом. Усик поделился собственным опытом выхода из трудных и конфликтных ситуаций.

Украинский боксер провел дуэль взглядов с бывшим военным. Кроме того, во время совместной тренировки Усик поделился с бывшим военным секретами своих ударов.

Видео фильма Комарова с участием Усика

В каких еще лентах снимался Усик?