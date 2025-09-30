Известный американский актер и реслер Дуэйн "Скала" Джонсон в спортивной драме "Несокрушимый" ("The Smashing Machine") сыграл главную роль. В картине его персонаж – легендарный боец ММА Марк Керр, должен был драться с украинцем Игорем Волчанчиным, образ которого воплотил Александр Усик, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Как прошел спарринг "Скалы с Усиком?

Режиссер ленты Бенни Саффди решил не использовать каскадеров. Поэтому "Скале" пришлось провести настоящий бой с Усиком – абсолютным чемпионом мира по боксу. В первом же клинче Дуэйн почувствовал силу украинца.

"Когда мы схватились, я почувствовал его силу, его базу. И сразу понял: это очень опасный парень", – рассказал Джонсон.



"Скала" отметил, что внешность Усика является обманчивой. В ринге боксер превращается из весельчака в безжалостного бойца.

Он может казаться простым и даже немного скромным. Но в ринге все меняется – ты чувствуешь его ноги, его стойку, его взрывную скорость. И когда мы начали спарринг, я понял: если хоть один из этих ударов пройдет, я поеду в больницу,

– поделился впечатлениями "Скала".

Отмечается, что ради фильма Дуэйн Джонсон нарастил мышечную массу на 14 килограммов. Однако это не помогло ему в спарринге с украинской суперзвездой.

Когда выйдет на экраны фильм с Усиком?

Фильм с участием Александра Усика уже успел получить первую награду. На кинофестивале в Венеции лента завоевала "Серебряного льва" за режиссуру.

В мировом прокате премьера ленты состоится 3 октября, а вот украинские зрители смогут увидеть ее 9 октября.

К слову, уже вышел украинский трейлер фильма спортивной драмы "Несокрушимый" ("The Smashing Machine").

Трейлер фильма "Несокрушимый"

Ранее Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о неожиданной страсти украинского боксера Александра Усика к сладкому.