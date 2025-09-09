В Канаде продолжается 50-й кинофестиваль Toronto International Film Festival (TIFF). Впервые в нем принял участие украинский боксер Александр Усик, пишет 24 Канал.

Что делал Усик на кинофестивале в Торонто?

На кинофестивале в Торонто состоялся премьерный показ спортивной драмы "Несокрушимый" ("The Smashing Machine"). Главную роль в ленте сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон. На экране он воплотил образ американского бойца ММА, абсолютного чемпиона UFC Марка Керра.

Александр Усик в фильме сыграл украинского бойца смешанных единоборств Игоря Волчанчина – соперника Марка Керра.

8 сентября состоялся премьерный показ фильма "Несокрушимый" в Торонто. Кинокартину на сцене презентовали Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Брант, которая сыграла роль девушки Марка Керра, а также Александр Усик. Зрители тепло приветствовали появление абсолютного чемпиона мира.

Видео, как Усика встретили на кинофестивале

Фотографиями с события поделилась жена Усика Екатерина. Она успела сфотографироваться и пообщаться с участниками кинофестиваля.

Усик с женой на кинофестивале в Торонто / фото из инстаграма жены боксера

Во время афтепати Усик попросил у "Скалы" автограф. Звездный актер и реслер с удовольствием расписался на 20 долларовой купюре.

"Скала" подписал Усику 20 долларов / фото из инстаграма Екатерины Усик

Что известно о герое Усика в фильме "Несокрушимый"

Игорь Вовчанчин – профессиональный кикбоксер и боец ММА.

Он родился в 1973 году в селе Феськи на Харьковщине.

В 1998 году Вовчанчин дебютировал в бойцовском чемпионате PRIDE. В рамках соревнований он встретился с ранее упомянутым Марком Керром.

На протяжении карьеры Игорь разработал специфическую ударную технику, которая получила название "удар Волчанчина".

В смешанных единоборствах Волчанчин становился чемпионом турнира IFC, двукратным чемпионом и вице-чемпионом турниров IAFC.

Последний раз украинец выходил в октагон в августе 2005 года, когда потерпел поражение от японца Казухиро Накамура.

Ранее сообщалось, когда лента "Несокрушимый" появится в украинском прокате.