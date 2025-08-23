В одному з поєдинків в межах спортивного шоу від MVP відбувся божевільний епізод. Один з боксерів безжально відправив свого суперника у найбрутальніший нокаут, повідомляє 24 канал.

Як Консейсао нокаутував Віамонте?

Педро да Сілва Консейсао бився проти Ренні Віамонте на шоу MVP Джейка Пола в межах суперлегкої ваги. Бразилець ефектно розібрався з кубинським боксером на старті бою.

Консейсао жорстко відправив у нокаут Віамонте, що викликало бурхливу реакцію у спортивній спільноті. У мережі користувачі вважають, що бразилець однозначо повинен отримати нагороду "нокаут року".

Консейсао нокаутував Віамонте: дивіться відео

