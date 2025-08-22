Если такой бой состоится, то он будет в октагоне по правилам смешанных единоборств. Бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова в интервью 24 канала прокомментировала возможный поединок Александра Усика против Джейка Пола.

К теме Бой Усика с Паркером, камбэк Кличко и ждать ли битвы с Итаумой: интервью с Шатерниковой

Что сказала Шатерникова о возможном бое Усик – Пол?

Шатерникова оценили шансы Усика, поставив в пример Дениса Беринчика и его опыт в кулачных боях. Экс-чемпионка объяснила, что даже профессиональный боксер может диктовать ход поединка в кулачных встречах или октагоне.

Я очень переживала, когда наш Денис Беринчик согласился на бой в лиге кулачных поединков. Однако именно стратегия, тактика и большой опыт боксера помог Денису Беринчику диктовать и полностью контролировать ход такого боя. Боксер, который правильно готовится может достичь успеха даже выходя против таких соперников как Пол и не по правилам бокса,

– сказала Шатерникова.

Напомним, что Пол-младший провел импровизированную дуэль взглядов против Усика 19 июля после победы Александра в реванше над Даниэлем Дюбуа. Джейк уже имеет за своей спиной 12 побед на профи-ринге (7 – нокаутом) и потерпел одно поражение в 13-ти проведенных поединках. В своем крайнем бою боксер-ютубер одолел в июле 2025-го Хулио Сезара Чавеса-младшего. А перед этим в ноябре прошлого года победил легендарного Майка Тайсона.

К слову. Джейку Полу уже определили следующего соперника. Боксер-ютубер подерется против Джервонты Дэвиса 14 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США).

Зато у Усика остался прощальный бой в профессионалах – 24 победных поединка (15 – нокаутом). Сейчас рассматривают несколько вариантов для "последнего танца" украинца.

Также Алина Шатерникова оценила возможный бой Усика против 20-летнего британца Мозеса Итаумы.