Алина Шатерникова – экс-чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины. Бывшая боксерка высказалась относительно реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа и рассказала о перспективах украинского бокса после ухода непобедимого абсолютного чемпиона на пенсию.

Шатерникова в интервью 24 Каналу также рассказала о Кире Макогоненко, которая хочет стать следующей чемпионкой мира от Украины, Александра Хижняка и ветеранском боксе.

О быстрой победе Усика в реванше над Дюбуа

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде реванша на "Уэмбли". Вам не показалось, что Даниэль не расстроился после второго поражения от непобедимого украинца?

Честно, я не рефлексировала по поводу эмоций Дюбуа. Ведь кайфовала от своих личных эмоций после победы, которые подарил наш чемпион Александр Усик. Он в очередной раз доказал, что на сегодня является непобедимым боксером в хевивейте. Для меня это было главное. Мне это было не интересно, как себя после поражения чувствовал Дюбуа.

Как оцените то, что реванш Усик – Дюбуа длился всего 5 раундов? Болельщики точно хотели бы, чтобы такой большой бой длился значительно дольше.

Я смотрю бои в разных весовых категориях, где хватает поединков, которые продолжаются все отведенные регламентом раунды. Такого искусства бокса более чем достаточно, поэтому именно в реванше Усика против Дюбуа болела за результат. Мне не было значения, будет ли бой нашего чемпиона длиться все 12 раундов, или закончится досрочно. Мне главное было, чтобы не было никаких форс-мажоров во время поединка. Речь идет о риске, что Александр может получить травму по ходу боя, ведь бывает, что и голеностоп вылетает, коленные вылетают, другие проблемы могут появиться внезапно по ходу поединка. Я переживала за этот момент, а также чтобы Саша вместе со всей нашей большой украинской общиной вышел из ринга победителем.

Видеообзор реванша Усик – Дюбуа

Будет ли бой против Паркера и потенциальную битву с Итаумой?

Не успел Усик насладиться победой над Дюбуа, как WBO ему уже санкционировала бой против Джозефа Паркера. Как думаете, откажется ли Александр от поединка с Паркером ради более рейтингового соперника для "прощального танца"?

Мне кажется, что на сегодня Александру не дали даже отдохнуть и насладиться неспортивной жизнью, как тут как тут ему выдвинули такие обязательства. Может быть два варианта развития: либо Усик откажется от этого пояса WBO, или, я рассматриваю такую возможность, что реванш против Дюбуа стал последним поединком Усика именно на боксерском ринге. Зато команда Александра ведет переговоры, например, о поединке, но по правилам смешанных единоборств. Но это лично мое предположение, инсайдами этой ситуации не владею.

Кого хотели бы увидеть в соперниках Усика в прощальном бою нашего чемпиона?

Александр уже встретился со всеми крутыми бойцами в двух дивизионах – крузервейте и хевивейте. Поэтому я бы хотела, чтобы Александр, находясь на олимпе, объявил о завершении своей карьеры. Я чувствую именно так, ведь хорошо понимаю Усика. Он всю свою взрослую жизнь постоянно тренируется и соревнуется, и так по кругу. Уже хочется, чтобы он просто пожил гражданской, простой и неспортивной жизнью.

В СМИ активно приписывают молодого Мозеса Итауму в потенциальные соперники Александру Усику. Что можете сказать по этому поводу?

Не думаю, что в команде Итаумы согласятся на бой против Усика. Если у тебя есть бриллиант, то дай ему вызреть, развивай его пошагово, а не бросать сразу на растерзание Усику. Это полный бред. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий читался, тогда обязательно не забудьте вспомнить фамилию Усика. Ваш текст никому не будет интересен, если там не будет фамилии Александра. Поэтому сейчас все кому не лень приплетают Усика, ведь это гарантия, что этот комментарий прочитают в мире или посмотрят в интернете.



Мозес Итаума / Фото Getty Images

К слову. Мозес Итаума 16 августа легко нокаутировал уже в первом раунде 37-летнего Диллиана Уайта. 20-летний британец оформил свою 13-ю подряд победу на профи-ринге (11 – нокаутом). "Новому Майку Тайсону" уже пророчат большое будущее и преемственность Усика в хевивейте.

Останется ли Усик в боксе после окончания карьеры?

Будет ли Усик причастен к боксу после окончания профессиональной карьеры?

Могу точно сказать, что нет ни одного боксера, который бы полностью отбросил бокс из своей жизни после окончания карьеры. Кто-то продолжает тренироваться для себя, кто-то начинает тренерскую карьеру, кто-то становится функционером, поэтому Александр сто процентов будет причастен к боксу. Но уже в каком статусе и роль это будет – увидим.

Александр рассказывал, что хочет стать фермером?

Хороший пример – Владимир Кличко. Он сегодня частенько становится гостем лекций по лидерству, он классный ментор. Несмотря на это он постоянно продолжает свои тренировки по боксу. Так и Саша Усик. Он одновременно может быть фермером и приходить в боксерские залы ради тренировок.

Какие шансы Усика в бою против Пола и кто станет новым лицом Украины на мировой арене?

Уже неоднократно появлялась информация о возможной битве Усика против боксера-ютубера Джейка Пола, но по правилам смешанных единоборств. Какие шансы Александра в таком противостоянии?

Я очень переживала, когда наш Денис Беринчик согласился на бой в лиге кулачных поединков. Однако именно стратегия, тактика и большой опыт боксера помог Денису Беринчику диктовать и полностью контролировать ход такого боя. Боксер, который правильно готовится может достичь успеха даже выходя против таких соперников как Пол и не по правилам бокса.



Дуэль взглядов Усик – Пол / Фото Getty Images

Кто может стать лицом украинского бокса на мировой арене после ухода на пенсию Усика?

Этот вопрос одновременно легкий и сложный. Пожалуй, все же сложнее, ведь у нас классная и яркая сборная в возрасте до 18 лет, если мы говорим об олимпийском боксе. Однако существуют очень частые случаи, когда талантливые боксеры не переходят во взрослый бокс, а идут жить повседневной жизнью – куда-то работать или учиться. Также есть немало случаев, когда боксер показывает классные результаты по молодежке или юниорам, а переходя в элитный взрослый бокс, просто теряются. Именно во взрослом боксе боец чувствует совсем другой уровень конкуренции, который на голову выше юниорского или молодежного. Поэтому мне сложно назвать конкретные фамилии боксеров, которые могут в ближайшем будущем стать лицом Украины в инфопространстве.

Могу сказать одно, что сейчас боксерские залы достаточно заполнены молодыми боксерами. Да и вообще людьми, которые приходят заниматься бокса просто ради своего ментального и физического здоровья, для того, чтобы сбросить стресс. Занятия по боксу очень хорошо вытягивают человека из отчаяния, особенно, когда ты не знаешь, что будет завтра. Я говорю о массовом занятии боксом. Плюс можно говорить об этом, как элемент крутого имиджа Украины и украинских боксеров в мире. Это также влияет на то, что этот вид спорта в нашей стране очень популярен.

Александр Хижняк посягнул на третьи Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028. Что можете сказать о таком выборе украинского боксера?

За Хижняком будем наблюдать. Так понимаю, что в этом году он не выступает, а отдыхает. Свой тренировочный процесс Александр, видимо, начнет со следующего 2026 года. Я такое слышала от тренеров по олимпийскому боксу, что сейчас не нужно ждать Хижняка на чемпионате мира, ведь он сейчас пока не выступает. Это лично его выбор, выбор его отца. Они выбрали для себя такой путь – хорошо. Мы думали о его переходе, у него были предложения из профессионального бокса. Но они выбрали такой путь – третьи Олимпийские игры. Возможно, им нравится работать по циклу олимпийского бокса. Плюс на сегодня он как олимпийский чемпион имеет неплохие финансовые условия поддержки он государства, поэтому это их может удовлетворять.

О возвращении Кличко, юную Макогоненко и бокс для ветеранов

Владимир Кличко неоднократно уверял, что хочет побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира. Однако из-за продолжения войны в Украине не спешит возвращаться в профи-ринг. Как думаете, какие же шансы увидеть Владимира снова в ринге?

Это сложный вопрос, ведь никто не знает точно, сколько еще продлится война. Владимир однозначно сказал, что пока военные действия продолжаются, он сконцентрируется на помощи своей стране. Он делает это не так медийно, но точно мощно работает для помочь Украине. Нельзя четко сказать, вернется ли Владимир в ринг после окончания войны, ведь никто не знает, сколько еще времени она продлится. А если военные действия еще продлятся много лет? Не в 80 лет же ему выходить в ринг.

На открытой тренировке Усика и Дюбуа свой выставочный поединок провела юная украинская боксерка Кира Макогоненко? Что можете сказать о молодой спортсменке и ее перспективах, ведь Кира хочет стать следующей чемпионкой мира от Украины?

Я знаю лично Киру и ее отца. Мы время от времени общаемся с ее отцом Артемом Макогоненко. Но давайте сначала наблюдать за ее всеми успехами в рядах национальной сборной Украины олимпийского бокса по ее возрасту. Давайте просто наблюдать за ее нынешними результатами. На сегодня они еще идут по пути олимпийского бокса. Не на всех чемпионатах мира и Европы она побеждает. У нее есть солидная конкуренция, где она еще учится конкурировать на мировом уровне в олимпийском боксе. Они сейчас там развиваются. Предлагаю не ставить сразу какие-то прогнозы и делать большие ожидания.

Давайте более прагматично смотреть на ситуацию. Повторюсь, что иногда так бывает, что на чемпионатах мира среди молодежи или юниоров боксер показывает крутой результат, побеждает всех соперников, а потом при переходе во взрослый бокс сталкивается с очень мощной конкуренцией. Я очень поддерживаю ее желание стать следующей чемпионкой мира от Украины, ведь психологически когда ты тренируешься, то должна настраиваться только на высокий результат. Нет смысла тренироваться не ставя высоких целей.

В Украине все больше начинает развиваться бокс среди ветеранов. Расскажите, пожалуйста, немного больше о таких поединках среди наших ребят-защитников?

Появляется бокс среди ветеранов именно с ампутациями конечностей. В основном это ребята, которые еще до фронта нравились единоборства и бокс. Многие ребята начали тренировки по боксу после того, как прошли длительный и сложный путь от ампутации к реабилитации. Такие ветераны хотят не только систематически тренироваться, но и проверить свои силы в поединках. Они хотят выходить в ринг, почувствовав себя как профессиональным боксером.

Сначала мы вообще не очень понимали, как организовать подобные бои. Но не существует задач, которых нельзя не решить. Сначала мы это делали без официального объявления победителя. Но наши ветераны начали обижаться, ведь они хотели, чтобы на их встречах был определен победитель и побежденный. Поэтому мой коллега, который является председателем промоутерской компании Sparta Box Игорь Фаниян создал вместе с Министерством ветеранов целую лигу ветеранского бокса. На осень 2025 года планируется проведение боев среди ветеранов, где будут официальные судьи и будет определяться результат поединка. Это будет в Киеве 11 октября. Там будут замиксованы соревнования – профессиональные бои и поединки ветеранов.