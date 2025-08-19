После восстановления независимости в 1991 году Украина начала формировать собственную боксерскую школу. 24 Канал вспомнил всех украинских боксеров, которые становились чемпионами мира на профессиональном ринге.

Читайте также На столе было 100 миллионов: почему братья Кличко отказались драться между собой

Кто из украинских боксеров становился чемпионом мира?

В мировом боксе самыми авторитетными считаются четыре организации, которые присуждают чемпионские пояса: WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет), IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация). Получить хотя бы один такой титул уже считается выдающимся успехом для боксера. Если спортсмен выигрывает четыре пояса в одной весовой категории, то он становится абсолютным чемпионом мира.

Украинская боксерская школа всегда котировалась в мире. Однако первого полноценного чемпионского титула в профессиональном боксе пришлось ждать восемь лет со дня провозглашения независимости.

Эту вершину первым покорил легендарный Виталий Кличко, который в июне 1999 году нокаутировал британца Герби Гайда и завоевал чемпионский пояс по версии WBO. Кроме того, старший из братьев дважды владел поясом WBC.

Виталий Кличко первым из украинцев стал чемпионом мира / фото Getty Images

Параллельно с Виталием начал собирать чемпионские пояса его младший брат Владимир. "Доктор Стальной Молот" владел титулами WBO, IBF и WBA. В начале нулевых Украина могла получить первого абсолютного чемпиона. Однако брать дали слово не выходить на ринг друг против друга, а потому поделили пояса королевского дивизиона между собой.

Владимир Кличко с чемпионскими титулами / фото Getty Images

Уникальное достижение в боксе покорил Василий Ломаченко. Уроженец Белгород-Днестровского становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Однако осуществить заветную мечту стать абсолютом он так и не смог.

Василий Ломаченко / фото Getty Images

Первым украинским боксером, который стал абсолютным чемпионом мира был Александр Усик. В 2018 году после победы над россиянином Муратом Гассиевым он объединил все четыре основных титула в крузервейте (WBA, WBC, IBF, WBO). Однако на этом наш чемпион не остановился.

Усик поднялся в супертяжелый дивизион, где в 2024 году стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех основных поясов. Через год Александр повторил свой успех, став двукратным абсолютным чемпионом хевивейта и трехкратным в целом.

Александр Усик – трехкратный абсолютный чемпион мира / фото Getty Images

Однако этими фамилиями не ограничивается количество украинских чемпионов мира. В целом 13 наших боксеров достигали Олимпа в мировом мужском боксе. А вот Алина Шатерникова пока остается единственной украинкой, которая покорила титул чемпиона мира в женском боксе.

Алина Шатерникова с чемпионским поясом / фото с фейсбука боксерки

Список всех украинских чемпионов мира. Мужчины

Номер Фамилия Бои Весовая категория Чемпионские титулы 1. Виталий Кличко 45-2 супертяжёлый вес WBO 1999-2000, WBC 2004-2005, 2008-2013 2. Владимир Кличко 64-5 супертяж WBO 2000-2003, 2008-2015, IBF 2006-2015, WBA (super) 2011-2015 3. Владимир Сидоренко 22-3-2 легчайший WBA 2005-2008 4. Сергей Дзиндзирук 37-2-1 средний WBO 2005-2010 5. Андрей Котельник 32-4-1 полусредний WBA 2008-2009 6. Юрий Нужненко 31-3 полусредний WBA 2008-2009 7. Вячеслав Сенченко 36-2 полусредний WBA 2009-2012 8. Василий Ломаченко 18-3 полулёгкий второй полулёгкий лёгкий WBO 2014-2016

WBO 2016-2018

WBA 2018-2020, WBO 2018-2020, WBC 2019-2020, IBF 2024-2025 9. Виктор Постол 32-5 первый полусредний WBC 2015-2016 10. Александр Усик 24-0 первый тяжёлый супертяжёлый WBO 2016-2019, WBC 2018-2019, IBF 2018-2019, WBA (super) 2018-2019, The Ring 2018-2019,

WBO, IBF, WBA (super) с 2021, The Ring с 2022, WBC (super) с 2024 11. Артем Далакян 22-1 легчайший WBA 2018-2024 12. Александр Гвоздик 21-2 полутяжёлый WBC 2018-2019 13. Денис Беринчик 19-1 лёгкий WBO 2024–2025

Женщины

Номер Фамилия Бои Весовая категория Чемпионские титулы 1. Алина Шатерникова 16-2 легчайшая WIBF 2002

На данный момент действующим абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе остается Александр Усик. Надеемся, что молодое поколение украинских боксеров приумножит достижения легенд, а сине-желтый флаг на мировых аренах будет развеваться еще не раз.