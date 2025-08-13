Однако братья Кличко имели не одну возможность появиться в ринге в очном противостоянии. 24 канал рассказывает, когда легенды украинского бокса могли провести поединок и почему он не состоялся.

Когда мог состояться бой между Кличко?

В 2000 – 2001 годах появилась реальная возможность для проведения поединка между братьями Кличко. Владимир после триумфа на Олимпиаде-1996 года имел замечательную серию побед и стремительно поднимался в рейтингах.

Виталий в то время уже был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO. Теоретически тогда мог состояться первый потенциальный бой между "Железным Кулаком" и "Стальным Молотом".

В апреле 2000 года состоялся бой между Виталием Кличко и Крисом Бердом – украинский боксер защищал титул WBO, но, к сожалению, проиграл из-за травмы плеча. В том же году Владимир Кличко получил вакантный титул WBO.

Интересно, что у Виталия была возможность подраться с Владимиром, чтобы вернуть себе чемпионский титул. Однако поединка не состоялось.

Также в начале 2001 года немало немецких и американских СМИ начали трубить о том, что братья Кличко пересекутся в профессиональном ринге. Ведь существовала определенная система обязательных претендентов, поэтому бой можно было организовать.

Второй реальный шанс для проведения боя был в 2003 году, когда боксеры занимали места среди пятерки лучших супертяжеловесов. Виталий дрался с Ленноксом Льюисом за титул WBC, но проиграл из-за рассечения.

А Владимир неожиданно уступил Корри Сандерсу. Промоутер братьев Кличко Бернд Бенте заявлял, если боксеры быстро вернут утраченные позиции, то могут встретиться друг с другом на пути к "абсолюту".

Журналисты говорили о проведении боя в Германии, который собрал бы рекордные деньги, а возможный контракт о поединке уже лежал на столе, однако так и остался только на бумаге.

Поражения братьев Кличко помешали проведению объединительного поединка. Иначе боксеры могли бы подраться между собой за чемпионские пояса WBO и WBC в супертяжелом весе.

В 2008 году Владимир Кличко вышел на пик своей карьеры, а его старший брат Виталий вернулся после длительной паузы и сразу получил титул WBC, одолев Сэмюэля Питера.

Таким образом братья Кличко одновременно владели чемпионскими титулами в хевивейте (Виталий – WBC, а Владимир – WBO и IBF). Влиятельные американские промоутеры начали предлагать рекордный гонорар за бой в 100 миллионов долларов – на двоих.

Однако Виталий и Владимир снова отказались от поединка. Они начали драться с другими боксерами и зачищать королевский дивизион. С этого момента началась полная доминация братьев Кличко.

В 2011 году "Доктор Железный Кулак" и "Доктор Стальной Молот" имели возможность стать абсолютными чемпионами мира. Поскольку, братья Кличко владели всеми чемпионскими поясами в супертяжелом весе, но помешали стали их родственные связи.

Братья Кличко со всеми титулами / Фото Getty Images

Через год Виталий Кличко объявил о завершении боксерской карьеры и сосредоточился на своей политической карьере. Бой между братьями Кличко так и не состоялся, а фанаты могут только представлять, как бы закончился бой.

Почему Кличко отказывались от боя?

Братья Кличко неоднократно объясняли, почему ни за какие деньги не проведут очное противостояние. Дело в том, что Виталий и Владимир пообещали матери, что не будут между собой ни при каких обстоятельствах.

Дон Кинг сказал, что он дал бы мне 100 миллионов долларов за бой с моим братом. Но у нас есть только одна мать. Сколько стоит сердце вашей матери? На него нет цены. Зачем нам драться друг с другом? Ведь это так хорошо делиться титулами и быть командой,

– сказал Владимир.

Виталий поддержал Владимира, заявив, что не будет драться со своим братом. Кличко-старший категорически возразил поединок.

"Публика не дождется поединка между Виталием и Владимиром. Хотя я, конечно, знаю, что многие мечтают об этом", – сказал Кличко-старший.

